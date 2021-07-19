Девушка несколько месяцев для эксперимента собирала по квартире свои волосы - результат на видео!

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Волгограда решила провести небольшой эксперимент, а результатом поделилась в TikTok.

Блогерша по имени Яна стала собирать в жилище свои волосы, которые позже прикрепляла на скотч. На все потребовалось около трех месяцев, но девушке удалось собрать огромное число волос - 1456! С таким количеством можно легко сделать небольшой парик.

Все это время каждую "находку" девушка собирала в одном месте. В итоге получился внушительного размера хвостик или, по крайней мере, приличная прядь. Кадры впечатлили юзеров и неудивительно, что видео быстро стало вирусным. -0-