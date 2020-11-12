Девушка перестала стричься в 6 лет и вошла в Книгу рекордов Гиннесса - видео

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцатилетняя девушка из Индии Ниланши Патель стала мировой рекордсменкой среди подростков. Об этом говорится на сайте Guinness World Records.

Жительница Индии является обладательницей самых длинных волос в мире среди подростков. Два года назад длина ее кудрей составляла 1,7 метра, однако за это время рекорд увеличился на 30 сантиметров.

Ниланши Патель рассказала, что перестала стричься в возрасте шести лет, когда в парикмахерской ей сделали очень плохую прическу. В тот день она приняла решение, которое изменило ее жизнь. Девушка все это время никого не подпускала к себе с ножницами. Сегодня она вошла в Книгу рекордов Гиннесса и пока думает, продолжать ли и дальше отращивать волосы, чтобы установить рекорд в другой возрастной категории. -0-