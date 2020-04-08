Девушка поделилась фото дедушки, красота которого забрала сердца тысяч пользовательниц Twitter

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый пост на одной из страниц в Twitter стал предметом бурного обсуждения у пользователей сети, а все из-за одного снимка юноши.

В сообществе о советской эстетики sovietvisuals девушка из Украины опубликовала снимок из молодости своего дедушки, который тут же стал вирусным.

Красавец-мужчина из прошлого забрал сердца сотни тысяч пользовательниц Twitter и не только, а под фото оставили несколько сотен тысяч лайков.

В кадре запечатлен молодой человек в свитере с высоким горлом, который без эмоций смотрит в камеру. Удивительно, но этого хватило, чтобы впечатлить женскую половину Twitter, которая отметила красоту юноши.

"My grandfather, USSR". via Darya Barinova pic.twitter.com/H6NqlVpz8W — Soviet Visuals (@sovietvisuals) April 4, 2020

"А можно мне номер этого дедули и машину времени?" - написала одна из юзеров, а другие принялись обрабатывать снимок и добавили цвета, отчего дедушка из Украины стал еще больше похож на современную модель. -0-