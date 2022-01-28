Девушка ради интереса решила в поисковике проверить имя парня, но узнала неприятную правду

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на просторах TikTok появился ролик, который привлек внимание юзеров.

Девушка поделилась историей, что в один из вечеров ради интереса решила проверить имя парня. Для этого она использовала популярный поисковик, который и раскрыл неприятную правду.

Блогерша долго изучала страницы в сети, на одной из них оказался отзыв на кольцо, который мужчина написал за несколько месяцев до знакомства с героиней ролика, что вызвало у той подозрения.

Этой информации хватило, чтобы пользовательница сделала вывод, что парень купил это украшение для другой девушки, но получил отказ и решил оставить кольцо для новой невесты. Пользователи бурно отреагировали на историю, за непродолжительное время под кадрами собралось огромное число разнообразных комментариев.-0-

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