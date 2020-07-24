Девушка сделала незапланированный прыжок в бассейн и попала на видео

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На этих кадрах многие узнают себя. В в объектив камеры попала девушка по имени Мелисса, которая так долго ждала отдыха. Ролик загрузили на YouTube.

Все время она проводит на работе или со своими двумя маленькими детьми. У девушки совсем не остается времени на себя, поэтому, когда из-за пандемии удалось выкроить пару дней для отдыха, она решила не терять времени зря.

Девушка взяла бокал с коктейлем и отправилась к бассейну, чтобы расслабиться в гамаке. Но все пошло не по плану. Девушка так спешила отдохнуть, что совершила незапланированный прыжок в бассейн. Благо, на улице был жаркий день, а коктейль можно сменить.

Впрочем, юзеры сети посмеялись над забавными кадрами, а также отметили, что "купание - неотъемлемая часть отдыха. По всей видимости, вмешался случай". -0-