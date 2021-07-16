Девушка сделала вирусное видео с тюленем и получила за это огромный штраф

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная история произошла с молодоженами из США, который отправились провести свой медовый месяц на Гавайи.

Пара отлично проводила время и прогуливалась по пустому пляжу, на котором мирно отдыхал тюлень. Конечно, женщина решила незамедлительно снять видео для TikTok.

Она подобралась к животному и прикоснулась к нему. Морскому обитателю не очень понравилось это и он попытался укусить человека, но девушка вовремя отскочила. Кадры загрузили в сеть и они стали вирусными.

За непродолжительное время видео собрало массу просмотров, а также привлекло внимание властей Гавайев. Как оказалось, парочка нарвалась на огромный штраф, ведь на пляже "загорал" белобрюхий тюлень, который находится на грани исчезновения. Даже простое касание к нему может жестко караться по закону. Молодожен уже уведомили о деле в их адрес, а вот сумма огромного штрафа не раскрывается. Согласно закону он может быть до $50 тысяч. -0-