Девушка спаслась от похитителя с помощью игровой приставки

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио правоохранители нашли похитителя девушки, которая чудом смогла сообщить свое местоположение, об этом сообщает Unilad.

Случай произошел с 14-летней девушкой. Мужчина прикинулся в сети ее сверстником и предложил встретиться. Без всяких подозрений подросток собралась и пришла в указанное время на место, однако мужчина схватил ее и отвез в квартиру, где отобрал телефон.

Когда японка не вернулась домой, то ее родители забили тревогу. Они обратились в полицию, где позже пропавшую девушку объявили в розыск. Смекалка школьницы и беспечность похитителя помогла спасти жизнь ребенка.

Месяц спустя похититель отлучился из квартиры, а девушка смогла добраться до игровой приставки. На ней был подключен интернет, поэтому японка вышла в сеть и оставила просьбу о помощи в онлайн-приемной местной полиции. Уже через несколько минут правоохранители нашли адрес и были на месте. Они обнаружили девушку, привязанную железным тросом к трубе и 44-летнего мужчину.

Девушка воссоединилась с семьей, а похитителя задержали. Сам подозреваемый отрицает, что удерживал японку против ее воли. -0-