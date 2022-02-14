Девушка убрала коробку с луковицами в шкаф и забыла о ней - результат оказался неожиданным!

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на Reddit поделилась забавной и любопытной историей, которая привлекла внимание пользователей.

Женщина рассказала, что привезла домой коробку с луковицами тюльпанов. Она закинула емкость в шкаф на зиму и, конечно, забыла об этом. Шли недели, а в один из дней она решила прибраться в шкафу. Девушка открыла двери шкафа - и перед ней предстала удивительная картина.

Луковицы тюльпанов, которые героиня истории намеревалась посадить весной в землю, проросли прямо в коробке. Причем, растения отлично себя чувствовали без солнечного света и воды. Этот факт еще больше удивил девушку и пользователей сети, а сама женщина пошутила, что тюльпаны просто не могли ждать так долго.

Фото Reddit

История удивила людей, однако один из пользователей пролил свет на ситуацию. Как оказалось, тюльпаны могли вырасти и зацвести без доступа света и воды при помощи одного явления, которое существует в ботанике - этиоляции. Это процесс аномального роста растений в непрерывной темноте. История и фотография впечатлили многих юзеров, которые, разумеется, завалили пост в социальной сети массой лайков.-0-

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