Девушка уморительно озвучила ролик со своими котами и рассмешила до слез YouTube

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка записала на видео несколько своих котов, а кадры после разместила на YouTube.

Блогерша решила угостить своих питомцев вкусняшкой, а все происходящее записать. Животные увидели угощение и начали всячески извиваться, чтобы получить лакомство, однако один из питомцев был особенно энергичен.

Пушистик вставал на задние лапы и тянулся за вкусняшкой, что навело девушку на одну мысль. Она взяла легендарную фразу из советского кино и добавила ее поверх ролика. В итоге озвучка видео с котами получилась очень удачной и рассмешила до слез юзеров сети. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-