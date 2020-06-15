Девушку из Канады с утра разбудило семейство медведей – видео

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что может по-настоящему взбодрить человека с утра? Это может быть кофе, яркое солнце или, например, семейство диких медведей у тебя на заднем дворе.

Девушка из Канады проживает с семьей высоко в горах. Каждое утро ей удается любоваться прекрасным видом, однако очень часто к ним заглядывают незваные гости.

Так и в то утра женщина спокойно пила кофе, когда к ней на задний двор вошла мама-медведица и несколько медвежат. Малыши тут же принялись все изучать, а один улегся на мягкую траву лапами к верху.

Впрочем, в подписи к кадрам жительница Канады прояснила, что берлога медведей, которые заходят в гости, находится неподалеку и они часто гуляю рядом с домом - это один из недостатков жизни в горах. -0-