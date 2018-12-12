Ди Каприо вернул "Оскар"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал федеральным властям США статуэтку "Оскар", которая досталась Марлону Брандо в 1954 году за роль в ленте "В порту", сообщает"Газета.ru" со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание, награда Марлона Брандо попала к Ди Каприо в качестве подарка на 38-й день рождения от его друзей и бизнес-партнеров из компании Red Granite Pictures, владельцем которой являлся малазийский миллиардер Лоу Тек Джо, более известный как Джо Лоу. С августа этого года он подозревается в многомиллионном мошенничестве и находится в международном розыске.

Отмечается, что финансист брал деньги из государственного инвестиционного фонда 1MDB, чтобы тратить их на личные нужды. В том числе, за эти средства Лоу спонсировал съемки кинематографических проектов, среди которых комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", "Тупой и еще тупее 2", а также лента "Волк с Уолл-стрит", главную роль в которой исполнил Леонардо Ди Каприо.

Примечательно, что Брандо свой "Оскар" не продавал: статуэтка в свое время пропала. Как рассказала экс-помощница актера Авра Дуглас, награда исчезла еще при жизни Марлона.-0-