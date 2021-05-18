Дизайнеры вернули старинным сооружениям былое величие. В том числе и дворцу в Беларуси!

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечество всегда выражало себя через искусство и архитектуру. Если картины, при бережном уходе, могут сохранять свой вид, то время беспощадно к величию старинных сооружений.

Впрочем, современные технологии могут это исправить, но пока лишь в электронном виде. Группа дизайнеров решила вернуть древним архитектурным памятникам былое величие и с помощью 3D-графики показали, как выглядели древние дворцы в свои лучшие годы.

Для своих работ художники выбрали архитектурные сооружения со всего мира. К слову, попал в этот список и дворец в Беларуси. Лучшие работы опубликовало издание Bored Panda. Оцените всю гениальность и красоту древних дворцов! -0-

Sans Souci, Гаити

Ружанский дворец, Беларусь

Husuni Kubwa, Танзания

Кносский дворец, Греция

Фото Bored Panda