Добрая душа: щенка окружили еноты, но он не пожалел им корма - милое видео!

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелица милого щенка по кличке Шеф из США обожает снимать его для YouTube.

В очередной ролик для видеохостинга попала милая мордашка песика, однако к нему присоединились два друга. Близкими собачки оказались два енота, которые были очень даже не против перекусить собачьей едой.

Песик по кличке Шеф сел кушать, а друзья уже окружили его. Главный герой ролика оказался доброй душой, поэтому не пожалел енотам еды. Из-за этого получился очень милый ролик, который пришелся по вкусу юзерам сети. -0-