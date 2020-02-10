Дочь Аллы Пугачевой вышла вместе с ней на сцену и растрогала поклонников - видео

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая Лиза Галкина продолжает завоевывать симпатию миллионов поклонников по всему миру.

Разумеется, не без участия звездных родителей - Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В очередной раз малышка произвела фурор в сети. Для этого она на одном из концертов своей знаменитой мамы вышла на сцену и со всей силы обняла ее.

Поклонники Аллы Борисовны оказались в восторге от такого сюрприза. В кадре слышно, как зал тепло приветствует маленькую звезду, а потом и все семейство, которое уже не могло сдержать эмоции. Впрочем, отреагировали на видео и пользователи Isntagram.

Поступок малышки растрогал сеть, чем поспешили поделиться в комментариях к посту сотни людей. -0-