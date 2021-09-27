Дочь Джуда Лоу очаровала Instagram своей красотой в полупрозрачном наряде

Айрис Лоу. Фото из Instagram
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого актера Джуда Лоу Айрис представила в Instagram новый пост и восхитила сеть.
Девушка побывала на одном модном мероприятии, где предстала перед камерами в интересном наряде. Айрис Лоу выбрала полупрозрачный черный образ, который выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды, а также ее природную красоту. Образ пришелся по вкусу пользователям, которые поспешили выразить свое восхищение в комментариях.
Неудивительно, что за непродолжительное время пост с фотографиями дочери Джуда Лоу в Instagram собрал массу хвалебных отзывов и огромное число лайков.