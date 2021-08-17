Дочь Эминема восхитила всех, представ перед камерой в знойном купальнике

Хейли Мэтерс. Фото из Instagram
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25-летняя дочь Хейли Мэтерс выросла в тени знаменитого отца-рэпера Эминема, однако сейчас все больше приковывает к себе внимание. Мало кому удалось пропустить ее новый пост в Instagram.
Девушка отправилась на небольшой отдых, где и решила попозировать в красивом виде. Для этого дочь Эминема Хейли отправилась на лодке к центру озера, а также примерила впечатляющий наряд. Девушка наслаждалась солнцем в необычном желтом бикини с разноцветным принтом. Дополнили образ солнцезащитные очки и разнообразные аксессуары.
Знойный вид дочери Эминема Хейли не остался без внимания фолловеров. Пользователи быстро оставили под записью огромное число лайков, а также завалили девушку массой восторженных комментариев. -0-
Девушка отправилась на небольшой отдых, где и решила попозировать в красивом виде. Для этого дочь Эминема Хейли отправилась на лодке к центру озера, а также примерила впечатляющий наряд. Девушка наслаждалась солнцем в необычном желтом бикини с разноцветным принтом. Дополнили образ солнцезащитные очки и разнообразные аксессуары.
Знойный вид дочери Эминема Хейли не остался без внимания фолловеров. Пользователи быстро оставили под записью огромное число лайков, а также завалили девушку массой восторженных комментариев. -0-