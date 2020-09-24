Дочь Веры Брежневой в коротком платье произвела фурор в Instagram

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь популярной певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил подписчиков.

Девушка предстала перед камерой в изящном и коротком платье. Соня не переставала позировать, чтобы фотограф успел ее запечатлеть со всех ракурсов. В подписи к посту она написала, что счастлива, хотя это отчетливо видно по яркой улыбке дочери Веры Брежневой.

Разумеется, новые кадры не остались без внимания пользователей Instagram, которые восхитились красотой 19-летней девушки, а также отметили, что она может легко затмить свою звездную маму. -0-