Дрессировка умной свинки умилила пользователей YouTube (Видео)

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube интересные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Она решила представить миру своего питомца по кличке Клетус, а также показать то, чего ей удалось добиться благодаря дрессировке. В кадре появляется девушка, а затем выходит главная звезда – минипиг.

Американка начинает давать свинке различные команды, и тот легко с ними справляется.

Умная свинка легко справляется с самыми различными упражнениями, но триумфом дрессировки стало последнее задание животного.

После команды хозяйки минипиг начинает играть на игрушечном пианино. Этот момент точно не оставил шанса юзерам Сети, которые без умиления не смогли смотреть кадры на YouTube. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-