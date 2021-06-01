Древнейшие изображения оленей нашли в шотландской гробнице

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наскальные изображения оленей, найденные в шотландской гробнице, могут оказаться самыми древними на Британских островах. Их возраст составляет 4-5 тыс. лет, сообщает "МИР 24" со ссылкой на The Guardian.

Рисунки обнаружил местный археолог-любитель Хэмиш Фентон, обследуя Килмартин-Глен - район, где расположено наибольшее количество памятников эпохи неолита и бронзового века. Фентон осматривал пирамиду Дунчрейгейг (курган бронзового века) и решил пробраться внутрь расположенной рядом погребальной пещеры. На ее стене археолог заметил необычный узор, не похожий на естественные отметины. "Я понял, что смотрю на оленя вверх ногами, и по мере того, как я продолжал оглядываться, на скале появлялось все больше животных", - рассказал исследователь.

Неизвестный художник запечатлел двух взрослых оленей с ветвистыми рогами и несколько молодых особей. О находке стало известно специалистам. Они сделали детальные 3D-сканы и цифровые модели рисунков. Ученые подтвердили, что это первые резные изображения доисторических животных, найденные в Шотландии. Раньше считалось, что наскальное искусство в то время было в основном геометрическим, то есть люди могли рисовать только линии и примитивные фигуры. Но это открытие противоречит этой теории.

Авторы исследования подчеркнули, что рисунки не схематичные, а содержат большое количество анатомических подробностей. По ним можно безошибочно определить вид нарисованного животного.-0-