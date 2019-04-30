Дрон впервые доставил почку для пересадки

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотный летательный аппарат впервые в истории доставил донорскую почку для пересадки, сообщает "МИР 24" .

Перелет не сказался на состоянии органа. Во время транспортировки почка находилась в специальном контейнере. Устройство оснащено модулями, которые собирают и передают медикам данные о состоянии органа, давлении внутри контейнера, высоте полета и местонахождении дрона.

Донорский орган, который доставил беспилотник, пересадили 44-летней женщине, которая ждала операции около восьми лет. Трансплантация прошла успешно.-0-