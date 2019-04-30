Дрон впервые доставил почку для пересадки

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотный летательный аппарат впервые в истории доставил донорскую почку для пересадки, сообщает
Перелет не сказался на состоянии органа. Во время транспортировки почка находилась в специальном контейнере. Устройство оснащено модулями, которые собирают и передают медикам данные о состоянии органа, давлении внутри контейнера, высоте полета и местонахождении дрона.
Донорский орган, который доставил беспилотник, пересадили 44-летней женщине, которая ждала операции около восьми лет. Трансплантация прошла успешно.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.357 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.1 BYN
|2.106 BYN
|RUB
|3.2645 BYN
|3.255 BYN
|3.265 BYN