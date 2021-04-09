Дрон запечатлел хоровод оленей под Мурманском (Видео)

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в сети появились завораживающие кадры, которые быстро привлекли внимание юзеров и СМИ. Ролик разместили на YouTube.

Фотограф из Мурманска взял дрон и отправился за город, чтобы запечатлеть красоты местной природы. Во время полета все шло хорошо, пока мужчина не заметил гипнотизирующую фигуру.

Дрон подлетел поближе и в объектив камеры попали олени, которые в чистом поле решили поводить хоровод. Необычное явление повеселило людей, однако у круговых движений животных есть своя причина. Зоологи отмечают, что таким образом стадо защищает самых взрослых и маленьких сородичей. В центр помещаются эти особи, а остальное стадо бегает по кругу, чтобы их защитить. Этот факт придал кадрам еще больше популярности, а сам ролик посмотрели огромное число раз. -0-