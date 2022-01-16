Дружелюбный хорек заинтересовал жителей фермы и впечатлил людей (Видео)

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец небольшой фермы в США однажды днем сделал интересное открытие, которое ему удалось записать на видео. Кадры разместили на YouTube.

Мужчина вышел на улицу и заметил странное поведение животных на своей ферме. Конечно, это вызвало любопытство человека, и он отправился проверить. Приблизившись, американец понял, что жители фермы заинтересовались диким хорьком, который пришел к ограде участка.

Мужчина не стал прогонять зверька, и это было правильным решением, ведь хорек оказался очень дружелюбным созданием. Он без труда преодолел сетку и уже через несколько секунд спокойно развлекался на руке фермера. Разумеется, все это записали на видео, которое впечатлило многих людей. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-

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