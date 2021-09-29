Дружелюбный пес провожает посетителей магазина - видео покорило всех!

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина отправился в один из магазинов в Бразилии, где стал свидетелем очень интересной и милой картины. Кадры разместили на YouTube.

Местный житель заметил песика на входе, который был очень рад видеть людей. Каждого человека питомец встречает с радостью и поднятой лапой, будто приветствуя и прощаясь с покупателями.

Кадры с дружелюбным песком покорили сеть, ведь за непродолжительное время ролик посмотрели сотни тысяч раз. Еще бы, ведь пушистика так и хочется погладить! -0-