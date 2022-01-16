Две обезьянки привели в восторг сотни тысяч человек (Видео)

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь сети разместил на своем YouTube-канале забавное видео. В ролике обезьяна по кличке Биби решила накормить своего друга Оби.

Для этого она вышла во двор и стала искать овощи для "завтрака". Сперва Биби сорвала помидоры, но потом нашла в огороде фасоль и собрала ее в корзину. Затем обе обезьянки сели за стол, а Биби угостила Оби вкусным лакомством.

Видео привело пользователей сети в полный восторг. Ролик набрал за сутки более 700 тысяч просмотров. Многие подписчики канала оставляли свои комментарии: "Смотрела бы эти видео бесконечно, это же надо было, как природа создала такую милоту, ну просто куклята!", "Просто нет слов, чтобы описать эту прелесть! Какие милые, чудесные создания! Очень умные животные!", "Такой малыш послушный, они великолепны", "Я обожаю Биби! И всю команду!", "Биби с малышом – чудо", "Какая прелесть! Бибишечка, как всегда на высоте", "Ребята, вы молодцы! Детям мультиков не надо. Спасибо!", "Какая Бишечка умница, красавица".-0-