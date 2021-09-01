Две собаки обожают друг друга, а их дружба всех умиляет! (Видео)

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube милый и забавный ролик, который пришелся по вкусу пользователям сети.

Американку часто спрашивают, не возникает ли у нее проблем с двумя собаками в доме. Многие уверены, что питомцы не ладят между собой. Тогда девушка показывает этот ролик, который мигом всех умиляет.

В очередной раз женщина отправилась в поездку со своими питомцами, где и сделала впечатляющие кадры. В ролике сразу видно, что песики обожают друг друга, а вот их забавные мордочки от души повеселили юзеров сети. -0-