Двух парней задержали в США, которые пытались попасть в Зону 51, чтобы сделать снимок инопланетян

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гражданина Нидерландов пытались пробраться в Зону 51, чтобы найти инопланетян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Двадцатилетнего Тайза Гранцера и 21-летнего Говерта Свипа задержала в десяти милях от базы охрана военного объекта. В машине у парней нашли камеры, ноутбук и квадрокоптер. Все это они намеревались использовать, чтобы увидеть инопланетян, которых, якобы, правительство США держит в Зоне 51.

The @nyesheriff arrested two foreign nationals for trespass at Nevada National Security Sitehttps://t.co/9piOSYcH45 pic.twitter.com/XS0YF9oI02 — Nye County, Nevada (@nyecounty) 12 сентября 2019 г.

Военные посмотрели весь отснятый материал, а после полиция отпустила молодых людей под залог $500. К слову, в интернете продолжают обсуждать штурм Зоны 51, который намечен на 20 сентября. На мероприятие в Facebook Storm Area 51, They Can't Stop All of Us ("Штурмуем Зону 51, они не смогут остановить нас всех") уже выразили желание явиться более миллиона человек. -0-