Двухлетний малыш спас свою семью из огня в США

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история произошла с многодетной семьей из США. Об этом пишет Texas News Today.

В ночь с 14 на 15 января двухлетний мальчик по имени Брэндон спас свою семью благодаря внимательности. Согласно данным издания, супруги Натан и Кайла Дал заболели коронавирусом и потеряли обоняние. Из-за этого они не почувствовали запах гари в доме, однако их двухлетний сын не терял бдительности.

Около пяти часов утра малыш зашел в комнату родителей, ударил ногой по кровати и разбудил взрослых. После этого ребенок сказал, что ему "горячо", а мама и папа заметили пламя у дверного проема.

Конечно, они сразу же схватили детей и выбежали на улицу. В этот момент сработала пожарная сигнализация, специальные службы были на месте через несколько минут. Из-за пожара американцы лишились дома и двух машин, но благодаря маленькому сыну сохранили жизнь всех членов семьи.-0-

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