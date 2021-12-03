Джастин Бибер вызвал недоумение юзеров, когда показал результат недавней фотосессии

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный канадский артист Джастин Бибер принял участие в съемке для модного бренда, однако смотреть на результат без удивления невозможно.

Знаменитость примерила стильное черное пальто в пол, а также черные брюки и свитер. Завершающим атрибутом фотосессии стала связка ключей, однако именно конечный результат вызвал недоумение у пользователей.

Джастин Бибер стал больше похож на священнослужителя, а не на музыканта. Этот факт и стал предметом обсуждения в Instagram, что и принесло кадру популярность. Пост обсуждают до сих пор, а число лайков с каждым часом увеличивается. -0-