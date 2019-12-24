Джеки Чан чуть не утонул во время съемок нового фильма

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Джеки Чан признался, что едва не утонул на съемках нового фильма, об этом он рассказал во время пресс-конференции в Пекине.

Джеки сообщил всем присутствующим, что во время съемок на воде он оказался зажат камнем под водой и не мог выбраться. Актер признался, что старался не поддаваться панике, что, скорее всего, спасло ему жизнь и помогло самостоятельно выбраться на сушу.

Вся съемочная группа была напугана из-за случившегося, однако все улеглось, когда Джеки Чан показался на поверхности воды. К слову, актер не единожды сталкивался с травмирующими ситуациями на съемочной площадке: он множество раз падал, получал ушибы и травмы. -0-