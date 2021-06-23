"Джекпот": рыбак нашел неожиданный предмет внутри своего улова

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США недавно поделился в TikTok необычным роликом, который впечатлил и повеселил юзеров сети.

Группа рыбаков выбралась на море и решила словить несколько рыб. Одному из мужчин повезло и он вытащил из воды огромный улов, но после все приобрело совсем неожиданный поворот.

Рыбак начал разделывать пойманную рыбу и нашел у нее в желудке запечатанную бутылку виски, стоимость которой может достигать $300. Такой неожиданный предмет внутри своего улова впечатлил мужчину, который вытащил виски и крикнул - "Джекпот!". В комментариях с ним согласились очень многие, а видео уже посмотрели более шести миллионов раз. -0-