Дженнифер Лопес показала архивное видео времен начала музыкальной карьеры

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram архивное видео.

Артистка празднует свой 21-й год с начала творческих выступлений. Звезда поблагодарила всех поклонников. В ролике также показаны кадры из фотосессий и съемок во время перерывов между концертами.

Поклонники Дженнифер Лопес поблагодарили артистку за песни и выразили свои восторженные отзывы в комментариях. За несколько суток видео посмотрели около 5 миллионов раз.-0-