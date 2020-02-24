Дженнифер Лопес поздравила близнецов милым архивным фото

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес разместила в Instagram архивное фото своих детей, поздравив их с днем рождения.

Артистка опубликовала фото, на котором в кроватке лежит два малыша, а над ними с милой улыбкой стоит молодая мама.

Звезда таким способом решила поздравить своих ребятишек с днем рождения и подписала пост: "Я знаю, Вам уже 12 лет, но вы всегда будете моими малышами". Закончила Дженнифер Лопес поздравление милым прозвищем: "Мои прекрасные кокосы".

Пост за сутки собрал почти 4,5 миллиона лайков, а в комментариях к поздравлениям присоединились пользователи Instagram и множество мировых звезд.-0-