Дженнифер Лопес примерила шикарное свадебное платье

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно Дженнифер Лопес была замечена на улицах Нью-Йорка в свадебном наряде, пишет Daily Mail.

Певица и актриса появилась на публике в роскошном кремовом платье с пышной юбкой, расшитом кристаллами и блестками. В Интернете сразу же заговорили о свадьбе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. К сожалению, свадебное платье звезда надела всего лишь для съемок фильма "Женись на мне".

Поклонники актрисы продолжают ждать настоящего бракосочетания Лопес, о дате которого она высказывается весьма туманно. Зато звезда призналась, что не хотела бы пойти под венец в наряде, которое ей пришлось надеть для фильма. «В таком большом платье очень непросто двигаться», - сказала она.-0-