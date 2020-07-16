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Калейдоскоп
16 июля 2020, 17:05

Дженнифер Лопес восхитила Instagram соблазнительным фото в кожаном костюме

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram
Дженнифер Лопес. Фото из Instagram

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала новый пост в Instagram, который впечатлил многомиллионную армию поклонников.

Звезда предстала перед объективом фотокамеры в черном кожаном наряде, который выгодно подчеркнул длинные ноги артистки. Также без внимания не осталась куртка ДжейЛо и ее подтянутая фигура.

Пользователи сети восхитились соблазнительным образом знаменитости, а в подписи к посту Дженнифер прояснила, что фотосессия была сделана в рамках рекламы ее коллекции обуви, которую она выпустила совместно с популярным брендом.

Завершила образ Дженнифер Лопес большими круглыми серьгами. Юзеры сети восхитились новым соблазнительным образом и менее чем за сутки пост собрал более 1,1 миллиона лайков. -0-

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