Джессика Альба впечатлила сеть своей шикарной фигурой - видео

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Джессика Альба разместила в TikTok ролик с очень энергичным танцем, который тут же привлек внимание пользователей сети.

В свою очередь, многие восхитились еще и внешним видом актрисы, которая в свои 38-лет выглядит очень молодо. Причем, фигура как у юной девушки, а если учитывать, что Джессика Альба является мамой троих детей, то такие достижения еще больше впечатляют.

Помимо всего прочего, развлекается звезда кино тоже по молодежному. Она записала новое видео с танцем для TikTok, которое за несколько часов посмотрели более миллиона раз.

В кадре звезда исполняет забавные движения в костюме для йоги, а от ее фигуры невозможно оторвать взгляд. -0-