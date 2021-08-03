Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый голливудский актер одержал победу в судебной тяжбе против актрисы Эмбер Херд. Об этом сообщает USA Today.

Суд в Нью-Йорке частично удовлетворил ходатайство Джонни Деппа, где актер обвинил бывшую жену во лжи, касательно денег, которые она должна была пожертвовать на благотворительность. Суд посчитал заявление звезды "Пиратов Карибского моря" уместным и теперь бывшей жене актера Эмбер Херд придется отчитаться о своих расходах.

Ранее актриса сообщила СМИ, что все средства, полученные в ходе судебных разбирательств с Деппом, она потратит на благотворительность, однако адвокат Деппа представил доказательства, что Эмбер Херд присвоила себе $7 миллионов.

Напомним, в феврале 2015 года Депп и Херд поженились, однако спустя год развелись. После этого актер подал иск в суд к бывшей жене, потребовав от нее $50 миллионов за то, что в статье The Washington Post она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание - клевета. -0-