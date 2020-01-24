Джулия Робертс без макияжа поразила поклонников

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие привыкли видеть Джулию Робертс на красной дорожке в шикарном наряде, однако фотографам удалось запечатлеть знаменитую актрису в повседневной жизни и эти снимки поразили поклонников.

Звезда в свои 52 года выглядит великолепно с минимум макияжа и самой незамысловатой прической. Ее запечатлели во время прогулки по парку.

Фанаты отметили, что Джулия Робертс может дать форму молодым актрисам, ведь не каждая может похвастаться своей естественной красотой.

Во многих интервью Робертс признавалась, что ее секрет красоты - сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Мать троих детей прекрасно справляется. -0-

Фото Inter continental news