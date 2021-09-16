Екатерина Климова показала видео с фотосессии и восхитила всех своей красотой

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова представила в Instagram новый ролик и впечатлила многих.

Артистка показала видео со своей недавней фотосессии, где она предстала в разнообразных образах. Пользователи были восхищены красотой Екатерины Климовой, а также она дала в подписи совет для будущих актрис.

Звезда отметила, что свою профессию надо любить, а фотосессии - "бонусы за тяжелый труд, в первую очередь, над собой. Ничего не бойтесь, идите к своей цели и получайте удовольствие". Кадры пришлись по вкусу юзерам, которые посмотрели их огромное число раз, а восторженные комментарии так и продолжают появляться. -0-