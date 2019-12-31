Эксперт раскрыл лайфхак, как летать бизнес-классом бесплатно

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперт поделился хитростью, как пассажиру с билетом из "эконома" попасть в бизнес-класс самолета, об этом пишет издание The Express.

Ник Каунтер, который является директором компании, специализирующейся на парковке и бронировании отелей в аэропортах, рассказал, что больше шансов получить место в бизнес-классе у одиноких путешественников. Как правило, по словам эксперта, если в бизнес-классе есть свободные места, то работники авиакомпании охотно предоставляют их пассажиру из "эконома".

Эксперт рекомендует таким пассажирам заранее приезжать в воздушную гавань и вежливо узнавать о повышении класса обслуживания. Именно доброжелательное отношение к персоналу аэропорта может сыграть ключевую роль в получении комфортабельного места.

Отмечается, что больше всего проблем возникает с людьми, которые ранее уже получали повышение своего класса обслуживания, а теперь считают, что это их непосредственное право. -0-