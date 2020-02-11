Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский лайнер успешно приземлился во время сильного шторма в Англии. Ролик опубликовало издание Metro в Facebook.

Пассажирский лайнер компании Wizz Air прибыл в аэропорт Бирмингема не в самый подходящий момент. Воздушная гавань оказалась в зоне действия мощного урагана "Сиара", поэтому поднялся сильный ветер.

Сперва самолет раскачивает по сторонам, а когда лайнер приближается к ВПП, то его хвостовую часть сильно заносит и пилоты вынуждены садиться боком.

В комментариях под видео пользователи сети впечатлились увиденным и похвалили пилотов за их выдержку и профессионализм. К слову, в комментариях написали, что "это как раз та ситуация, в которой можно похлопать пилотам в конце полета". Видео уже собрало более 34 тысяч комментариев.-0-