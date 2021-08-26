Экзотический сосед: живого льва заметили в одной из квартир в России (Видео)

Фото PxHere
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно несколько жителей многоэтажки в российском Урюпинске заметили очень экзотического соседа, который мигом привлек внимание людей и пользователей сети. Кадры разместили на YouTube.
Несколько детишек играли у себя во дворе, когда заметила странное животное в окне квартиры на первом этаже. Малыши подобрались поближе и с восторгом осознали, что через окно за ними спокойно наблюдает настоящий живой лев. Детвора проявила небывалый интерес к экзотическому соседу, что и подметили родители.
Несколько детишек играли у себя во дворе, когда заметила странное животное в окне квартиры на первом этаже. Малыши подобрались поближе и с восторгом осознали, что через окно за ними спокойно наблюдает настоящий живой лев. Детвора проявила небывалый интерес к экзотическому соседу, что и подметили родители.
Взрослые быстро разобрались в ситуации и им стало не до восхищения. Люди начали переживать за безопасность детей, однако хозяева льва предупредили, что совсем скоро хищник переедет в просторный вольер. К слову, живой лев оказался очень дружелюбным. Он прекрасно уживается с кошкой, часто ее вылизывает и любит "умывать" ноги своим хозяевам. -0-