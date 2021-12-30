Элегантная походка трех собачек впечатлила многих юзеров YouTube (Видео)

Скриншот из видео
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США разместила на YouTube забавные кадры, которые впечатлили многих юзеров сети.
Как-то утром девушка выбралась на прогулку со своими тремя питомцами - золотистыми ретриверами Беллой, Бадди и Мерфи. Собаки были на поводке, однако внимание хозяйки, а после и юзеров сети, привлек другой момент.
Девушка оказалась в восторге от элегантной походки питомцев и записала все на видео. Неудивительно, что ролик впечатлил многих юзеров YouTube, ведь без улыбки смотреть это видео невозможно.-0-