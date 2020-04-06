Елена Малышева показала, как нужно ходить в магазин во время эпидемии - видео

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Елена Малышева на личном примере решила показать общественности, какие меры предосторожности стоит соблюдать при походе в магазин во время эпидемии коронавируса. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

В ролике Елена Малышева отмечает, что, в первую очередь, стоит надеть перчатки, прежде чем заходить в магазин. Затем стоит дезинфицирующей салфеткой протереть ручку тележки.

По словам телеведущей, лучше всего соблюдать дистанцию при походе в магазин, а также оплачивать покупки картой или мобильным телефоном.

В подписи к посту Елена Малышева также напомнила подписчикам, что кнопки домофона и лифта лучше нажимать косточкой пальца, обработайте покупки дезинфицирующими салфетками, а овощи и фрукты мыть горячей водой.

Завершить поход за продуктами телеведущая рекомендует обработкой перчаток, также стоит выбросить пакет и вымыть руки с мылом или антисептиком. Ролик посмотрели менее чем за сутки почти 200 тыс. раз, а в комментариях разгорелась настоящая дискуссия. -0-