Елена Степаненко после развода кардинально изменилась - фото

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети гадают: кардинальные перемены во внешности Елены Степаненко связан с разводом или ее карьерой на телевидении.

Совместный снимок с изменившейся до неузнаваемости Еленой Степаненко у себя на странице в Instagram опубликовал юморист Сергей Дроботенко.

Артист и экс-супруга Евгения Петросяна на фотографии широко улыбаются, а подписчики и пользователи сети отметили, что внешность Степаненко изменилась до неузнаваемости. Внешний вид звезды и ее стройную фигуру они поспешили обсудить в комментариях к посту.

Многие отметили, что звезда похорошела и ей идет новый образ. Другие, напротив, категорично высказались о внешности Елены Степаненко, упрекнув ее в пластике. Впрочем, остается загадкой: чем же вызваны такие перемены? -0-