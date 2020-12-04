Елену Степаненко показали после пластики и многие удивились таким переменам (Фото)

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Станислав Садальский опубликовал у себя в Instagram новый совместный снимок с Еленой Степаненко, который привлек внимание юзеров.

В кадре они запечатлены на съемочной площадки одного из шоу. Этот снимок стал первым взглядом на "обновленное" лицо Елены Степаненко, ведь недавно она побывала в клинике пластической хирургии.

Вмешательство врача пошло звезде на пользу, однако многие удивились таким переменам во внешности знаменитости. Люди отметили, что возраст уже не тот и избавиться от морщин не получиться, однако они отметили факт, что Елена Степаненко стала выглядеть гораздо лучше. -0-