Элизабет Херли примерила в 55 лет бикини и доказала, что с возрастом только похорошела

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Элизабет Херли отметила 55-й день рождения, не забыв порадовать поклонников фотографией в бикини. Пост она разместила в Instagram.

55-летняя голливудская актриса отметила свой праздник на пляже, не забыв порадовать подписчиков фотографией в бикини. Также она вернула старый модный тренд – накидку с павлиньим принтом. Леопардовый купальник выгодно подчеркнул фигуру звезды, потрясающая улыбка не оставила фанатов равнодушными.

Поклонники Элизабет Херли не смогли сдержать восхищения и отметили, что в свои уже 55 она выглядит потрясающе, а также может легко дать фору юным моделям. Не удивительно, что пост менее чем за сутки собрал более 100 тысяч лайков и тысячи поздравлений в комментариях. -0-