Елизавета II разрезала торт на саммите G7 саблей (Видео)

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании произвела фурор на саммите "Большой семерки", когда решила порезать праздничное угощение церемониальным мечом. Кадры публикует Reuters.

Елизавета II получила саблю от Эдварда Болито, лорд-лейтенант Корнуолла, который подчеркнул, что монарх может воспользоваться обычным ножом. В ответ на это королева ответила: "Я знаю, что есть, но так необычнее".

Это решение вызвало улыбку у всех окружающих, а также у пользователей сети. Кроме этого, рядом с Елизаветой II в этот момент присутствовала невестка Камилла Паркер-Боулз и жена внука королевы Кейт Миддлтон. -0-