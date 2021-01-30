Эмоциональный пес смотрит футбол – его реакция на гол бесподобна (Видео)

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверононий фанат футбола покорил YouTube реакцией на забитый гол.

На видео видно, что пес внимательно следит за игрой, а за питомцем наблюдает хозяйка. Собака настолько увлечена футболом, что в какой-то момент уже не может сдержать эмоций. Самое интересное начинается, когда футболисты забивают гол, а псина падает с дивана. Игроки какой команды сделали день питомца – остается загадкой, но реакция четвероногого фаната уточнений уже и не требует. Посмотрите сами, насколько животные могут любить футбол.

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