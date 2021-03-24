"Есть что пожевать?" - Наглый морской лев съел весь улов рыбаков и попал на видео

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько рыбаков поделились в Twitter любопытными кадрами, который быстро стали вирусными.

Мужчины на лодке отправились на рыбалку, однако их ждала неожиданная встреча на обратном пути. Когда люди возвращались к берегу, то к ним "на хвост упали" несколько птиц-фрегатов. Эти пернатые следовали за лодкой, поэтому рыбаки решили с животными поделиться уловом.

Они начали бросать рыбу птицам, но этот аттракцион невиданной щедрости заметил морской лев. Сначала водный обитатель подплыл к судну и облокотился на борт, будто говоря: "Есть что пожевать?". Ответа наглый морской лев решил не дожидаться и самостоятельно залез в лодку, а затем съел весь улов.

???? An absolutely outstanding performance. Worth watching to the end. pic.twitter.com/784GSCJUvh — Tom Boadle (@TomBoadle) March 18, 2021

После плотной трапезы животное вернулось в воду и скрылось в неизвестном направлении, а ролик с его участием собрал в сети почти 10 миллионов просмотров. -0-