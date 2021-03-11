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Калейдоскоп
11 марта 2021, 01:49

Есть документы? Медведь пришел за покупками в винный магазин на Аляске (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился забавный ролик, который впечатлил пользователей сети.

Кадрами поделились работники винного магазинчика в американском штате Аляска. Камеры видеонаблюдения запечатлели интересного покупателя. В один из вечеров за "покупками" пришел медведь. Он изучал ассортимент, однако продавца так и не было за прилавком.

Медведь продолжал рассматривать полки, а владелец винного магазина так и не решился выйти к "покупателю", чтобы задать стандартный вопрос: "Есть документы?". -0-

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